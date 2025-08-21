В Березовском (Свердловская область) пропал 46-летний заведующий отделением детской областной больницы Виталий Лазутин. Мужчину не могут найти с 16 августа, на его поиски вышли сотрудники полиции. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его сведениям, мужчина на постоянной основе проживает в Екатеринбурге с семьей, а в пригород Березовского он прибыл еще в июне текущего года, где с тех пор и находился. С 4 августа он был в отпуске.
«Тревогу забила супруга разыскиваемого, 18 августа в 23:59 его телефон стал недоступен. На следующий день мобильный вновь заработал, но трубку никто не брал, 20 августа была та же картина, а вечером того же дня и до нынешнего момента телефон недоступен. В розыске мужчины принимают участие не только сотрудники полиции территориального ОВД, но и родные пропавшего. Сегодня свой ресурс намерены использовать также местные добровольческие поисковые отряды. Представители МВД задействовали кинолога ЦКС УМВД по Екатеринбургу и служебно-розыскную немецкую овчарку по кличке Яграч, но четвероногий помощник сыщиков довел до ближайшего леса и работу прекратил из-за дождливой погоды», — отметил полковник Горелых.
Об итогах поисковой операции он пообещал проинформировать общественность и соцмедиа дополнительно. О местонахождении пропавшего врача просьба сообщить в дежурную часть полиции Березовского — +7 999 368-03-42.
