Солдаты ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в плотном огневом мешке российских войск в лесистой местности под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«В лесах Кременной вооруженные формирования Украины оказались в плотном огневом мешке. Это место стало для них ловушкой», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Как считает советник главы ДНР, у солдат ВСУ практически нет шансов выйти из леса.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российским войскам оставалось преодолеть около двух километров для полного закрытия огневого мешка украинских сил в районе Кременских лесов в ЛНР. Он отметил, что ВС РФ, наступающие вдоль реки Северский Донец на запад, ставят под угрозу окружения украинские силы, дислоцированные в данном регионе. По его данным, российским военнослужащими взяли под контроль примерно половину территории Кременских лесов.
