Солдаты ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР

Кимаковский: бойцы ВСУ попали в плотный огневой мешок в лесах под Кременной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Как считает Кимаковский, у ВСУ нет шансов выйти из леса
Как считает Кимаковский, у ВСУ нет шансов выйти из леса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в плотном огневом мешке российских войск в лесистой местности под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«В лесах Кременной вооруженные формирования Украины оказались в плотном огневом мешке. Это место стало для них ловушкой», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Как считает советник главы ДНР, у солдат ВСУ практически нет шансов выйти из леса.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российским войскам оставалось преодолеть около двух километров для полного закрытия огневого мешка украинских сил в районе Кременских лесов в ЛНР. Он отметил, что ВС РФ, наступающие вдоль реки Северский Донец на запад, ставят под угрозу окружения украинские силы, дислоцированные в данном регионе. По его данным, российским военнослужащими взяли под контроль примерно половину территории Кременских лесов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в плотном огневом мешке российских войск в лесистой местности под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. «В лесах Кременной вооруженные формирования Украины оказались в плотном огневом мешке. Это место стало для них ловушкой», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Как считает советник главы ДНР, у солдат ВСУ практически нет шансов выйти из леса. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российским войскам оставалось преодолеть около двух километров для полного закрытия огневого мешка украинских сил в районе Кременских лесов в ЛНР. Он отметил, что ВС РФ, наступающие вдоль реки Северский Донец на запад, ставят под угрозу окружения украинские силы, дислоцированные в данном регионе. По его данным, российским военнослужащими взяли под контроль примерно половину территории Кременских лесов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...