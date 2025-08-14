Марочко: ВС РФ закрывают ВСУ в огневой мешок в Кременских лесах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские войска освободили около 50% площади Кременских лесов
Российские войска освободили около 50% площади Кременских лесов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским войскам осталось преодолеть около двух километров для полного закрытия огневого мешка для украинских сил в районе Кременских лесов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На данный момент для закрытия огневого мешка в Кременских лесах ВС РФ осталось пройти чуть более двух километров», — рассказал Марочко ТАСС. По его словам, ранее был уничтожен укрепрайон ВСУ южнее населенного пункта Червона Диброва, что позволило российским подразделениям продвинуться на 1,5 километра по направлению к Серебрянке.

Продвижение армии РФ вдоль реки Северский Донец в западном направлении создает угрозу окружения украинских подразделений, находящихся в этом районе. Российские войска освободили около 50% площади Кременских лесов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российским войскам осталось преодолеть около двух километров для полного закрытия огневого мешка для украинских сил в районе Кременских лесов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «На данный момент для закрытия огневого мешка в Кременских лесах ВС РФ осталось пройти чуть более двух километров», — рассказал Марочко ТАСС. По его словам, ранее был уничтожен укрепрайон ВСУ южнее населенного пункта Червона Диброва, что позволило российским подразделениям продвинуться на 1,5 километра по направлению к Серебрянке. Продвижение армии РФ вдоль реки Северский Донец в западном направлении создает угрозу окружения украинских подразделений, находящихся в этом районе. Российские войска освободили около 50% площади Кременских лесов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...