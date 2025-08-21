«Девочка пропала»: в Свердловской области задержали убийцу из 90-х

В Свердловской области задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в 1999 году. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения, сказал источник URA.RU в силовой среде.
По его словам, трагедия произошла 26 лет назад в поселке Кузнецовском Талицкого района. «Тогда девочка вышла из дома и просто исчезла. Следователи подняли дело из архива и используя современные технологии раскрыли его. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
