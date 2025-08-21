21 августа 2025

«Девочка пропала»: в Свердловской области задержали убийцу из 90-х

В Свердловской области спустя 26 лет задержали убийцу 9-летней девочки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подробности силовой операции, пока неизвестны
Подробности силовой операции, пока неизвестны Фото:

В Свердловской области задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в 1999 году. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения, сказал источник URA.RU в силовой среде.

По его словам, трагедия произошла 26 лет назад в поселке Кузнецовском Талицкого района. «Тогда девочка вышла из дома и просто исчезла. Следователи подняли дело из архива и используя современные технологии раскрыли его. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в 1999 году. Скоро его доставят в суд для избрания меры пресечения, сказал источник URA.RU в силовой среде. По его словам, трагедия произошла 26 лет назад в поселке Кузнецовском Талицкого района. «Тогда девочка вышла из дома и просто исчезла. Следователи подняли дело из архива и используя современные технологии раскрыли его. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...