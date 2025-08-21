21 августа 2025

Свердловские власти хотят ограничить продажу алкоголя

В Свердловской области готовятся сократить время продажи алкоголя
Алкоголь получится купить в определенное время
В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя. Согласно проекту, который сейчас обсуждают в правительстве, купить спиртное получится только в промежутке с 8:00 до 20:00 в будни, более строгие ограничения будут в выходные и праздники, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«У Свердловской области плохие показатели по потреблению и смертности от алкоголя. Федералы требуют мер, причем не только от Свердловской области», — сказал собеседник. Окончательное решение примут не раньше сентября.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только появится.

