Свердловские власти хотят ограничить продажу алкоголя

В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя. Согласно проекту, который сейчас обсуждают в правительстве, купить спиртное получится только в промежутке с 8:00 до 20:00 в будни, более строгие ограничения будут в выходные и праздники, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«У Свердловской области плохие показатели по потреблению и смертности от алкоголя. Федералы требуют мер, причем не только от Свердловской области», — сказал собеседник. Окончательное решение примут не раньше сентября.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только появится.
