В ХМАО пьяный пассажир проспал рейс и попытался прорваться на другой самолет

В аэропорту Сургута полиция задержала жителя Лангепаса, который в нетрезвом виде пытался улететь в Самару. Мужчина проспал свой рейс, а затем пытался попасть на борт другого самолета.
«Правоохранители установили, что задержанный планировал вылететь в Самару. В ожидании посадки он распивал спиртные напитки, позже заснул и пропустил рейс. Не зная об этом, мужчина попытался пройти на борт другого самолета, также летевшего в Самару, но сотрудники авиакомпании его не допустили», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Узнав, что его самолет улетел час назад, пассажир начал ругаться матом на работников аэропорта. При задержании он оказал сопротивление полиции, поэтому к нему применили наручники.
На нарушителя составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Ему предстоит оплатить штраф.
