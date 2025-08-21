В Челябинске у здания Росавтодора 22 августа прошла церемония поднятия флага России. В ней принял участие герой СВО, кавалер орденов Мужества и Отваги, капитан гвардии Рэдвал Неволин вместе с юнармейцами и активистами Движения Первых из школы №104. Событие приурочили ко Дню государственного флага, передает корреспондент URA.RU из здания Упрдор «Южный Урал».
«Флаг для меня значит многое, каждое утро в армии начинается с его подъема. Гордость за свою страну, за отечество, когда вы смотрите на флаг и отдаете ему воинское приветствие, вызывает такие чувства, что иногда пробивает слезу. Сейчас флаг — еще и символ освобождения. При взятии населенного пункта мы устанавливаем его на самую верхнюю точку, чтобы показать, что эта территория освобождена и мы движемся дальше», — поделился Неволин.
Сейчас Рэдвал Неволин с позывным «Рэд» кадровый военный, первый замруководителя военно-патриотического центра «Вымпел» и дипломированный педагог. С первых дней СВО Неволин находился «за лентой», а до этого вел службу на Северном Кавказе. Вернувшись, он организовал курсы начальной военной подготовки и начал работать с «трудными» подростками.
«Я очень рад, что сегодня к нам приехали такие разные люди. Это показывает, что мы все разные, но нас объединяет одна цель — сделать нашу страну лучше и сильнее. Нас всех объединяет любовь к нашей родине», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.
В Челябинске капитан не только поднял флаг, но и провел «разговоры о важном». Он поделился историями с фронта, рассказал, как формируется любовь к Родине, дал напутствие юнармейцам и рассказал, какую роль играют взрослые в воспитании этого чувства у детей.
