21 августа 2025

Флаг вызывает гордость за свою страну: герой СВО поднял флаг России у Росавтодора в Челябинске. Фото, видео

В Челябинске герой СВО и юнармейцы подняли флаг России у Росавтодора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги России и Челябинской области обновили у здания упрдора
Флаги России и Челябинской области обновили у здания упрдора Фото:

В Челябинске у здания Росавтодора 22 августа прошла церемония поднятия флага России. В ней принял участие герой СВО, кавалер орденов Мужества и Отваги, капитан гвардии Рэдвал Неволин вместе с юнармейцами и активистами Движения Первых из школы №104. Событие приурочили ко Дню государственного флага, передает корреспондент URA.RU из здания Упрдор «Южный Урал».

«Флаг для меня значит многое, каждое утро в армии начинается с его подъема. Гордость за свою страну, за отечество, когда вы смотрите на флаг и отдаете ему воинское приветствие, вызывает такие чувства, что иногда пробивает слезу. Сейчас флаг — еще и символ освобождения. При взятии населенного пункта мы устанавливаем его на самую верхнюю точку, чтобы показать, что эта территория освобождена и мы движемся дальше», — поделился Неволин.

Редвал Неволин признался, что вид флага родины пробивает на слезу от чувства гордости
Редвал Неволин признался, что вид флага родины пробивает на слезу от чувства гордости
Фото:

Сейчас Рэдвал Неволин с позывным «Рэд» кадровый военный, первый замруководителя военно-патриотического центра «Вымпел» и дипломированный педагог. С первых дней СВО Неволин находился «за лентой», а до этого вел службу на Северном Кавказе. Вернувшись, он организовал курсы начальной военной подготовки и начал работать с «трудными» подростками.

«Я очень рад, что сегодня к нам приехали такие разные люди. Это показывает, что мы все разные, но нас объединяет одна цель — сделать нашу страну лучше и сильнее. Нас всех объединяет любовь к нашей родине», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.

В Челябинске капитан не только поднял флаг, но и провел «разговоры о важном». Он поделился историями с фронта, рассказал, как формируется любовь к Родине, дал напутствие юнармейцам и рассказал, какую роль играют взрослые в воспитании этого чувства у детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске у здания Росавтодора 22 августа прошла церемония поднятия флага России. В ней принял участие герой СВО, кавалер орденов Мужества и Отваги, капитан гвардии Рэдвал Неволин вместе с юнармейцами и активистами Движения Первых из школы №104. Событие приурочили ко Дню государственного флага, передает корреспондент URA.RU из здания Упрдор «Южный Урал». «Флаг для меня значит многое, каждое утро в армии начинается с его подъема. Гордость за свою страну, за отечество, когда вы смотрите на флаг и отдаете ему воинское приветствие, вызывает такие чувства, что иногда пробивает слезу. Сейчас флаг — еще и символ освобождения. При взятии населенного пункта мы устанавливаем его на самую верхнюю точку, чтобы показать, что эта территория освобождена и мы движемся дальше», — поделился Неволин. Сейчас Рэдвал Неволин с позывным «Рэд» кадровый военный, первый замруководителя военно-патриотического центра «Вымпел» и дипломированный педагог. С первых дней СВО Неволин находился «за лентой», а до этого вел службу на Северном Кавказе. Вернувшись, он организовал курсы начальной военной подготовки и начал работать с «трудными» подростками. «Я очень рад, что сегодня к нам приехали такие разные люди. Это показывает, что мы все разные, но нас объединяет одна цель — сделать нашу страну лучше и сильнее. Нас всех объединяет любовь к нашей родине», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов. В Челябинске капитан не только поднял флаг, но и провел «разговоры о важном». Он поделился историями с фронта, рассказал, как формируется любовь к Родине, дал напутствие юнармейцам и рассказал, какую роль играют взрослые в воспитании этого чувства у детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...