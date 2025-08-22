Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил заключить под стражу сроком на два месяца Игоря Рухлова, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, совершенном в Талице в 1999 году. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
«В отношении Рухлова избрана мера пресечения в виде ареста. Он останется в следственном изоляторе до 11 октября», — уточнил журналист агентства.
Преступление произошло 26 лет назад, 7 августа 1999 года, в поселке Кузнецовский Талицкого района. Девятилетняя Елена П. ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, проводились масштабные поисковые мероприятия, но безрезультатно.
Спустя годы расследование было возобновлено с использованием современных криминалистических методик, что позволило установить личность предполагаемого преступника. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Игорь Рухлов, которому предъявлено обвинение в убийстве.
URA.RU направило официальный запрос в Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области. Ответ ожидается. Все материалы по громкому делу — в сюжете URA.RU.
