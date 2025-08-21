21 августа 2025

Появились подробности убийства девочки в 90-е в свердловском поселке

Следователи раскрыли убийство 9-летней девочки в Талице в 1999 году
© Служба новостей «URA.RU»
Девочка ушла из частного дома и не вернулась (архивное фото)
Девочка ушла из частного дома и не вернулась (архивное фото)

Девятилетняя Елена П. в 1999 году ушла из дома в поселке Кузнецовском (Свердловская область) и пропала без вести. Силовики смогли задержать подозреваемого в ее убийстве спустя 26 лет, сказал источник URA.RU в силовой среде.

Как стало известно URA.RU, девочка пропала 7 августа 1999 года. Тогда в обед она вышла из дома и больше не вернулась. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело, велись поиски.

Подозреваемым стал Игорь Рухлов. Его задержали и предъявили ему обвинение. Следствие планирует выйти в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, добавил второй источник URA.RU.

Агентство обратилось за комментарием в свердловское управление СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

© Служба новостей «URA.RU»
