Появились подробности убийства девочки в 90-е в свердловском поселке

Девятилетняя Елена П. в 1999 году ушла из дома в поселке Кузнецовском (Свердловская область) и пропала без вести. Силовики смогли задержать подозреваемого в ее убийстве спустя 26 лет, сказал источник URA.RU в силовой среде.
Как стало известно URA.RU, девочка пропала 7 августа 1999 года. Тогда в обед она вышла из дома и больше не вернулась. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело, велись поиски.
Подозреваемым стал Игорь Рухлов. Его задержали и предъявили ему обвинение. Следствие планирует выйти в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, добавил второй источник URA.RU.
Агентство обратилось за комментарием в свердловское управление СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
