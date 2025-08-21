В Тюмени откроется новый торговый центр

В новом ТЦ будут располагаться магазины одежды для всей семьи
Торговый центр «Оригами» откроется в Тюмени в начале декабря. Об этом сообщили в управляющей компании «Мир». Комплекс буде располагаться на улице Федюнинского.
«Торговый центр откроется через три месяца, в начале декабря. Сейчас там завершаются ремонтные работы», — сообщили в УК «Мир», которая обслуживает комплекс.
ТЦ находится по адресу Федюнинского, 49. В двухэтажном помещении будут располагаться торговые галереи, зоны фудкорта, творческий семейный клуб, аптека, химчистка.
