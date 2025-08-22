Опубликованы кадры подрыва автомобиля в ДНР

ФСБ опубликовала видео, на котором зафиксирован момент подрыва автомобиля одним из задержанных агентов, действовавших по поручению спецслужб Киева на территории Донецкой Народной Республики. Оперативные материалы обнародованы журналистами, со ссылкой на российскую службу безопасности.
На кадрах видно, как мужчина подходит к стоящему на улице автомобилю, наклоняется и через несколько секунд начинает быстро убегать. Затем происходит склейка и уже на следующих кадрах автомобиль взрывается при открытии двери. Соответствующие кадры передает РИА Новости.
В ФСБ уточнили, что ранее были задержаны двое граждан Украины, которые подозреваются в подготовке покушений на руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, участвующего в спецоперации на Украине.
По данным следствия, задержанные также причастны к совершению подрывов автомобилей сотрудника правительства Херсонской области в марте 2024 года и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР в декабре того же года. Силовики отмечают, что фигуранты выполняли задания украинских спецслужб, используя методы конспирации и скрытного перемещения по территории региона. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и государственной измене. К расследованию привлечены профильные подразделения ФСБ и Следственного комитета России. Ранее суд арестовал агента украинских спецслужб по делу о госизмене, передает РАПСИ.
