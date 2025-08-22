Арестованы два агента Киева в ДНР, устроившие подрыв автомобилей

Сотрудники российских силовых структур задержали двух агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на территории ДНР. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанные подозреваются в организации двух подрывов автомобилей и подготовке еще двух терактов.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики <...> пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, а также к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО», — сказано в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости.
Стало известно, что гражданин, родившийся в 1987 году в Донецке, в 2022 году был завербован украинскими спецслужбами для работы в качестве резидента. В его обязанности входила организация террористических актов, привлечение соисполнителей, а также передача им взрывных устройств. Для поддержания связи со своим куратором он использовал мессенджер Telegram.
Согласно информации, предоставленной ФСБ, задержанный привлек к секретному сотрудничеству своего знакомого 1997 года рождения. В 2023 году этот человек, действуя по поручению представителя украинских спецслужб, дважды посещал Москву с целью сбора разведывательных данных о месте проживания российского журналиста.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за государственную измену, совершение террористического акта, а также незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также сообщается, что задержанные арестованы и уже дали признательные показания.
Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя Старобельска по подозрению в передаче секретных сведений о российской армии украинским спецслужбам. Мужчина был задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации о расположении подразделений российских войск на территории ЛНР. По имеющимся данным, он действовал в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
