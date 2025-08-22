Убийство девятилетней девочки в Свердловской области: что известно о деле спустя 26 лет. Видео

Отец пятерых детей убил незнакомую 9-летнюю девочку в Талице 26 лет назад
Мужчину отправили в СИЗО до 11 октября
Мужчину отправили в СИЗО до 11 октября
В Свердловской области раскрыли дело об убийстве девочки в 90-х

Ленинский районный суд города Екатеринбурга вынес решение о заключении под стражу Игоря Рухлова, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, совершенном в 1999 году в Талице. Меру пресечения в виде ареста суд установил сроком на два месяца — до 11 октября. Рухлов является отцом пятерых детей и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подробности резонансного уголовного дела — в сбойке URA.RU.

Исчезновение ребенка в 1999 году

7 августа 1999 года в поселке Кузнецовском Талицкого района Свердловской области девятилетняя Елена П. ушла из дома и не вернулась. Родные сразу забили тревогу, были организованы масштабные поиски. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, однако поисковые мероприятия и следствие долгое время не приносили результатов.

Возобновление расследования и новые технологии

Много лет дело оставалось нераскрытым и находилось в архиве. Однако в последние годы следователи СК РФ по Свердловской области вернулись к расследованию, используя современные криминалистические методы. Благодаря новым технологиям удалось установить возможного причастного к преступлению.

Задержание подозреваемого спустя четверть века

В августе 2025 года сотрудники правоохранительных органов поймали Игоря Рухлова. На момент задержания он проживал с семьей — женой и пятью детьми — в частном доме. В ходе обыска были изъяты документы и электронные устройства. Шурин отметил, что о причинах задержания им сообщили не сразу, а сам Рухлов «исчез» на несколько часов. Рухлов был неоднократно судим. Начиная с 2002 года он сидел по наркотической статье, за угон, разбой и дачу взятки. 

Мотив преступления

По информации, поступившей в СМИ, девочка могла стать жертвой из-за того, что вместе с матерью стала свидетельницей похищения человека. Предполагается, что преступник, опасаясь разоблачения, решил избавиться от возможных свидетелей. Позже похищенный мужчина был найден убитым. Следствие считает, что Рухлов выследил школьницу, задушил ее и закопал тело.

Обвинение и признательные показания Рухлова

Игорю Рухлову предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего. Как сообщают источники, задержанный дал признательные показания. В Ленинском районном суде Екатеринбурга ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 октября 2025 года.

Продолжающееся расследование

Следственные органы продолжают работу по делу, используя современные методы и анализируя новые улики. В ближайшее время ожидаются дополнительные экспертизы и опросы свидетелей. Следственный комитет по Свердловской области пока не дал официальных комментариев, однако по мере поступления новой информации обещает информировать общественность.

Дело об убийстве девятилетней Елены П. спустя 26 лет с момента трагедии стало одним из самых громких расследований последних лет в Свердловской области. Благодаря новым технологиям и настойчивости следователей, удалось задержать подозреваемого и добиться его признания. Все материалы по делу — в сюжете URA.RU. 

