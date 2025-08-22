Власти Екатеринбурга взяли паузу, размышляя об отмене пяти маршрутов

В мэрии Екатеринбурга работают над вопросом о ликвидации пяти маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Екатеринбурге хотят убрать дублирующие маршруты
В Екатеринбурге хотят убрать дублирующие маршруты Фото:

В администрации Екатеринбурга не собираются торопиться с ликвидацией автобусных маршрутов №054, 86, 76, 60 и одного троллейбусного №39. Сейчас специалисты собирают информацию и проводят анализ, чтобы решить, убирать или нет дублирующие маршруты. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«Вопрос изменения маршрутов и их отмены прорабатывается специалистами. Все решения будут приняты после проведения полного анализа маршрутов. Решение будет принято в ближайшие недели», — подчеркнули там.

Идея отменить пять маршрутов появилась в середине июня. Оказалось, что они дублируются. Изначально их будущее планировали решить до конца июня.

Маршрут №054 «Ритейл-парк Солнечный — Синие Камни» ходит через автовокзал. Этот участок до конечной станции дублирует автобус №54. Он курсирует от Краснолесья до Синих Камней. При отмене автобуса №054, участок из микрорайона Солнечный до автовокзала возьмет на себя маршрут №87 (его хотят направить до Большакова, но при этом отменить путь через Академика Ландау — там подхватит пассажиров №59). 

Автобус №86 ходит по схеме «Рощинская — Вишневая». Вместо него планируют поставить №62. Он будет курсировать от Академика Ландау до Рощинской. А до Вишневой будет ходить №89. 

Автобус №76 ходит по пути «СТЦ Мега — Синие Камни». Его намерены заменить на два маршрута. Измененный №87 возьмет на себя участок от Синих Камней до Амундсена, а №74 дальше до ТРЦ «Мега» — путь транспорта продлят туда с заездом к остановке «Громова». 

Маршрут №60 «Химмаш — УрФУ», оказалось, сейчас почти полностью дублирует троллейбус №36. Он курсирует с Химмаша до Академического района. Обещают после отмены автобуса увеличить число этих троллейбусов. 

Троллейбус №39 ходит по маршруту «Табачная фабрика — Белинского». Часть его пути, при отмене, думают возместить автобусами «гармошками» №51 «Елизавет — Академика Ландау».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрации Екатеринбурга не собираются торопиться с ликвидацией автобусных маршрутов №054, 86, 76, 60 и одного троллейбусного №39. Сейчас специалисты собирают информацию и проводят анализ, чтобы решить, убирать или нет дублирующие маршруты. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «Вопрос изменения маршрутов и их отмены прорабатывается специалистами. Все решения будут приняты после проведения полного анализа маршрутов. Решение будет принято в ближайшие недели», — подчеркнули там. Идея отменить пять маршрутов появилась в середине июня. Оказалось, что они дублируются. Изначально их будущее планировали решить до конца июня. Маршрут №054 «Ритейл-парк Солнечный — Синие Камни» ходит через автовокзал. Этот участок до конечной станции дублирует автобус №54. Он курсирует от Краснолесья до Синих Камней. При отмене автобуса №054, участок из микрорайона Солнечный до автовокзала возьмет на себя маршрут №87 (его хотят направить до Большакова, но при этом отменить путь через Академика Ландау — там подхватит пассажиров №59).  Автобус №86 ходит по схеме «Рощинская — Вишневая». Вместо него планируют поставить №62. Он будет курсировать от Академика Ландау до Рощинской. А до Вишневой будет ходить №89.  Автобус №76 ходит по пути «СТЦ Мега — Синие Камни». Его намерены заменить на два маршрута. Измененный №87 возьмет на себя участок от Синих Камней до Амундсена, а №74 дальше до ТРЦ «Мега» — путь транспорта продлят туда с заездом к остановке «Громова».  Маршрут №60 «Химмаш — УрФУ», оказалось, сейчас почти полностью дублирует троллейбус №36. Он курсирует с Химмаша до Академического района. Обещают после отмены автобуса увеличить число этих троллейбусов.  Троллейбус №39 ходит по маршруту «Табачная фабрика — Белинского». Часть его пути, при отмене, думают возместить автобусами «гармошками» №51 «Елизавет — Академика Ландау».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...