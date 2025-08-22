Власти Екатеринбурга взяли паузу, размышляя об отмене пяти маршрутов

В администрации Екатеринбурга не собираются торопиться с ликвидацией автобусных маршрутов №054, 86, 76, 60 и одного троллейбусного №39. Сейчас специалисты собирают информацию и проводят анализ, чтобы решить, убирать или нет дублирующие маршруты. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.
«Вопрос изменения маршрутов и их отмены прорабатывается специалистами. Все решения будут приняты после проведения полного анализа маршрутов. Решение будет принято в ближайшие недели», — подчеркнули там.
Идея отменить пять маршрутов появилась в середине июня. Оказалось, что они дублируются. Изначально их будущее планировали решить до конца июня.
Маршрут №054 «Ритейл-парк Солнечный — Синие Камни» ходит через автовокзал. Этот участок до конечной станции дублирует автобус №54. Он курсирует от Краснолесья до Синих Камней. При отмене автобуса №054, участок из микрорайона Солнечный до автовокзала возьмет на себя маршрут №87 (его хотят направить до Большакова, но при этом отменить путь через Академика Ландау — там подхватит пассажиров №59).
Автобус №86 ходит по схеме «Рощинская — Вишневая». Вместо него планируют поставить №62. Он будет курсировать от Академика Ландау до Рощинской. А до Вишневой будет ходить №89.
Автобус №76 ходит по пути «СТЦ Мега — Синие Камни». Его намерены заменить на два маршрута. Измененный №87 возьмет на себя участок от Синих Камней до Амундсена, а №74 дальше до ТРЦ «Мега» — путь транспорта продлят туда с заездом к остановке «Громова».
Маршрут №60 «Химмаш — УрФУ», оказалось, сейчас почти полностью дублирует троллейбус №36. Он курсирует с Химмаша до Академического района. Обещают после отмены автобуса увеличить число этих троллейбусов.
Троллейбус №39 ходит по маршруту «Табачная фабрика — Белинского». Часть его пути, при отмене, думают возместить автобусами «гармошками» №51 «Елизавет — Академика Ландау».
