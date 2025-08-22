Август и сентябрь самое грибное время
В Черняевском лесу Перми появился плакат, который информирует о том, в какие месяцы растут те или иные грибы. Полезный стенд обнаружил корреспондент URA.RU.
«Стенд размещен в большой беседке. Грибы в Пермском крае можно собирать с мая по ноябрь, указано на нем. Правда, не отмечено, стоит ли заниматься „тихой охотой“ в черте города, где и вывесили плакат», — рассказал журналист.
Благоустройство в Черняевском лесу на участке от ДКЖ до улицы Подлесной завершилось на днях. Ранее URA.RU публиковало обзор на места для прогулок на природе в черте Перми.
Календарь грибов
