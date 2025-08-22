Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Азизой после скандала на «Суперстаре»

Недавний конфликт между телеведущей Лерой Кудрявцевой и певицей Азизой в шоу-бизнесе произвел эффект разорвавшейся бомбы. Две звезды поссорились в финале шоу «Суперстар!». О том, как складываются отношения с Азизой сейчас, корреспонденты URA.RU выяснили у самой Леры.
Кудрявцева приехала на международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который в эти дни проходит в Казани. Теледива стала ведущей церемонии открытия. За кулисами Лера появилась в прекрасном настроении: она весело общалась с другими звездами. Однако, когда у нее спросили насчет нынешних отношений с певицей Азизой, несколько изменилась в лице. Как оказалось, после конфликта в финале шоу две звезды прекратили общение.
«Никаких (отношений сейчас — авт.), — заявила Лера. — Я ее заблокировала. Мы не общаемся. А зачем мне с ней общаться?»
Напомним, конфликт между Лерой и Азизой разгорелся в последнем выпуске шоу «Суперстар!». После выступления певицы Кудрявцева укорила ее за неподобающее поведение за кулисами. Она также сообщила, что Азиза присылала ей гневные сообщения в ночи после того, как та поставила ей средние оценки.
После этого Азиза лишилась победы в проекте, а Лера столкнулась с критикой. В том числе со стороны Сергея Соседова, который назвал поведение Кудрявцевой недопустимым.
На «Новой волне» сама Лера воссоединилась с бывшим возлюбленным Сергеем Лазаревым: они вместе стали ведущими конкурса молодых исполнителей. Видно, что общение с бывшим доставляет Лере удовольствие. Они активно общаются за кулисами и снимают веселые ролики. При этом с лица Кудрявцевой не сходит улыбка: такой довольной ее не видели давно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.