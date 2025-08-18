Казань принимает «Новую волну 2025»: программа и звездные гости

В конце августа Казань впервые примет международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». На новой сцене New Wave Hall соберутся более 30 звезд российской эстрады — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Григорий Лепс, Дима Билан и другие. URA.RU подготовило все, что нужно знать: где и когда пройдет фестиваль, кто выступает, сколько стоят билеты и полную программу праздника.
Когда и где пройдет «Новая волна 2025»
С 21 по 26 августа в Казани на новой площадке New Wave Hall у «Ак Барс Арены». Новая сцена рассчитана на зрителей и участников со всего мира, обещает современное оборудование и комфорт для всех.
Почему «Новая волна» переехала в Казань
Долгое время «Новая волна» проходила в Юрмале, потом в Сочи. В 2025 году конкурс впервые пройдет в Казани. Организатор конкурса Игорь Крутой рассказал, что город для него родной и он давно хотел увидеть здесь фестиваль.
«Мне хотелось, чтобы в Казани состоялась „Новая волна“. Город рассматривался как один из вариантов — граждане даже собирали подписи. И вот, это осуществилось через 10 лет», — сообщил он в интервью Лауре Джугелии.
Для участников и жюри специально построили новый концертный зал New Wave Hall. Здесь прозвучат новые песни и хиты, а открытие обещает грандиозный концерт со звездами первой величины.
Участники «Новой волны» 2025
В 2025 году за «Хрустальную волну» поборются 13 финалистов из шести стран: России, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Казахстана. Среди них — сольные исполнители и группы, которые уже успели завоевать сердца слушателей:
- Теймур Ганифаев (Азербайджан)
- Сурен Погосян (Армения)
- Катрин Мурашко (Беларусь)
- IRAKLI GADELIA (Грузия)
- Yernazar (Казахстан)
- Alex Lim (Казахстан)
- Группа «Оберег» (Россия)
- GEVORA (Россия)
- SECRET ATELIER (Россия)
- Jummy (Россия)
- Александр Филин (Россия)
- Елена Фрейман (Россия)
- Маша Фэй (Россия)
Конкурс продлится несколько дней, и каждый вечер на сцене будут звучать новые песни, дуэты и неожиданные коллаборации. Жюри оценит выступления, а победители заберут заветные статуэтки «Хрустальной волны». В прошлых сезонах награды получали Анар Агаев, Хвича Лукка и Анаит Акопян, а зрители выбирали своего фаворита — им стал российский певец Денберел Ооржак.
Программа Новой волны 2025 в Казани
Открытие «Новой волны»
21 августа в 19:30 в New Wave Hall стартует грандиозное открытие фестиваля. Продолжительность — около двух часов, билеты от 14000 до 37000 рублей.
На сцене выступят звезды российской эстрады: Artik & Asti, Ани Лорак, Дима Билан, Лолита, IOWA, Николай Басков, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Сосо Павлиашвили, Алсу, Лев Лещенко, Нюша, Люся Чеботина и Anna Asti. Зрителей ждет микс хитов и новых песен, яркие образы.
Первый конкурсный день «Новой волны»
22 августа в 19:30 в New Wave Hall стартует первый конкурсный день фестиваля. Билеты от 5600 до 20 тысяч рублей.
На сцене выступят первые конкурсанты, которые будут бороться за высокие оценки жюри и внимание публики. Вечер завершит тематический творческий концерт Ларисы Долиной.
Программа включает как любимые хиты, так и новые песни, созданные специально для фестиваля. Вместе с Ларисой на сцене появятся приглашенные звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Алексей Чумаков, Александр Панайотов, Сосо Павлиашвили, Александр Иванов, Акмаль и другие.
День премьер — второй конкурсный день «Новой волны»
23 августа в 19:30 в New Wave Hall начнется второй конкурсный день фестиваля. Билеты от 9500 до 30 тысяч рублей.
Организаторы приготовили новый формат: кроме привычных вечеров с отечественными звездами, гостей ждут сюрпризы. Главный акцент вечера — концерт-премьера. На сцене прозвучат новые песни, свежие дуэты и коллаборации, а участники удивят яркими образами и сценическими решениями, созданными специально для фестиваля.
Среди участников — Григорий Лепс, Лолита, IOWA, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Ирина Аллегрова, Люся Чеботина, Анна Asti и другие. Возможно, к ним присоединятся еще несколько крупных гостей.
Трибьют «Иванушки International» — третий день «Новой волны»
24 августа в 19:30 в New Wave Hall состоится третий день фестиваля. Билеты от 9500 до 36000 рублей.
Группа «Иванушки International» отметит 30-летие. На сцене прозвучат их хиты — «Тополиный пух», «Кукла», «Капелька лета», «Тучи», «Снегири» и другие. Выступят не только сами «Иванушки», но и приглашенные звезды: Григорий Лепс, Игорь Матвиенко, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Игорь Крутой и другие.
Гала-концерт звезд с ретро-хитами — четвертый день «Новой волны»
25 августа в 19:30 в New Wave Hall состоится гала-концерт с ретро-хитами. Билеты — от 18000 до 56000 рублей. В этот вечер на сцене встретятся легенды и молодое поколение: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков, Алла Варум, Леонид Агутин, Александр Серов, Лев Лещенко, Андрей Буйнов, Игорь Николаев, Олег Газманов — рядом с ними выступят современные звезды: Анна Асти, группа «А-Студио», Марина Краймбрери, Ани Лорак, Алексей Чумаков, Елка, Рената Литвинова («Р.А.Л.»), группа «Дискотека Авария», проект BEARWOLF.
Закрытие «Новой волны»
26 августа в 19:30 в New Wave Hall завершится фестиваль «Новая волна». Стоимость билетов варьируется от 11 до 90 тысяч рублей. На сцене выступят финалисты и звезды: Григорий Лепс, Дима Билан, Jony, Мари Краймбрери, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Клава Кока, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Игорь Николаев, A'Studio, Леша Свик, Люся Чеботина, Anna Asti. Шоу обещает стать ярким финалом «Новой волны 2025» с музыкой и эмоциями для всех зрителей.
История фестиваля «Новая волна»
Фестиваль «Новая волна» — международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки, созданный в 2002 году Игорем Крутым и Раймондом Паулсом. Первые годы конкурс проходил в Юрмале, Латвия (2002–2014), затем перебрался в Сочи (2015–2019), а с 2021 года проходил в Сириусе, Россия. В 2025 году фестиваль впервые пройдет в Казани.
Изначально фестиваль задумывался как платформа для новых талантов, и с тех пор стал одним из крупнейших музыкальных событий Восточной Европы. Каждый год на сцену выходят исполнители из России, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, а также других стран Европы, Латинской Америки и Африки.
Параллельно с конкурсом выступают звезды эстрады — в разные годы на «Новой волне» можно было увидеть Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Ларису Долину, Ирину Аллегрову, Энрике Иглесиаса, Стиви Уандера и многих других.
Конкурс длится несколько дней. Участники исполняют свои песни, мировые хиты и авторские композиции. Жюри оценивает выступления, а лучшие получают статуэтки «Хрустальная волна».
