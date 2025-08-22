Улицы Перми украсили символикой государственного флага в честь праздника. Видео

Улицы Перми преобразились ко Дню Государственного флага
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздник отмечают по всей стране 22 августа
Праздник отмечают по всей стране 22 августа Фото:

В Перми состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации. В преддверии праздника город был украшен элементами государственной символики. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона с официальным поздравлением.

«22 августа 2025 года по всей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Российский триколор олицетворяет собой величие и единство государства. В его цветах заложены историческая память, героические свершения и духовные ценности российского народа», — написал глава региона в telegram-канале. 

Губернатор подчеркнул, что символ России объединяет жителей от Балтийского моря до берегов Тихого океана. Под этим знаменем совершаются современные технические достижения, такие как взлет самолетов МС-21, спортивные победы, а военнослужащие с честью защищают Родину под его цветами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации. В преддверии праздника город был украшен элементами государственной символики. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона с официальным поздравлением. «22 августа 2025 года по всей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Российский триколор олицетворяет собой величие и единство государства. В его цветах заложены историческая память, героические свершения и духовные ценности российского народа», — написал глава региона в telegram-канале.  Губернатор подчеркнул, что символ России объединяет жителей от Балтийского моря до берегов Тихого океана. Под этим знаменем совершаются современные технические достижения, такие как взлет самолетов МС-21, спортивные победы, а военнослужащие с честью защищают Родину под его цветами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...