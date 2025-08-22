В Перми состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации. В преддверии праздника город был украшен элементами государственной символики. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к жителям региона с официальным поздравлением.
«22 августа 2025 года по всей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Российский триколор олицетворяет собой величие и единство государства. В его цветах заложены историческая память, героические свершения и духовные ценности российского народа», — написал глава региона в telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что символ России объединяет жителей от Балтийского моря до берегов Тихого океана. Под этим знаменем совершаются современные технические достижения, такие как взлет самолетов МС-21, спортивные победы, а военнослужащие с честью защищают Родину под его цветами.
