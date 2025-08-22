Фанаты рока разбили палаточный городок под Тобольском. Фоторепортаж

На Абалак Рок Фесте разбили палаточный городок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гости Абалак Рок Феста остановились в палаточном городке
Гости Абалак Рок Феста остановились в палаточном городке Фото:

Под Тобольском (Тюменская область) в парк-отеле Абалак проходит масштабный Абалак рок фест. На музыкальное событие съехалась публика из городов Тюменской области и других регионов России. Гости фестиваля добирались до Тобольска на внедорожниках и харлеях — часть из них остановилась в палатках прямо под горой, у берега Иртыша. Как живет палаточный городок на Абалак Рок Фесте — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Тобольском (Тюменская область) в парк-отеле Абалак проходит масштабный Абалак рок фест. На музыкальное событие съехалась публика из городов Тюменской области и других регионов России. Гости фестиваля добирались до Тобольска на внедорожниках и харлеях — часть из них остановилась в палатках прямо под горой, у берега Иртыша. Как живет палаточный городок на Абалак Рок Фесте — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...