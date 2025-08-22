Гости Абалак Рок Феста остановились в палаточном городке
Под Тобольском (Тюменская область) в парк-отеле Абалак проходит масштабный Абалак рок фест. На музыкальное событие съехалась публика из городов Тюменской области и других регионов России. Гости фестиваля добирались до Тобольска на внедорожниках и харлеях — часть из них остановилась в палатках прямо под горой, у берега Иртыша. Как живет палаточный городок на Абалак Рок Фесте — в фоторепортаже URA.RU.
