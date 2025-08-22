В Челябинске состоялся День муниципалитета. Это новый проект, инициированный губернатором Алексеем Текслером. Как с места событий сообщает корреспондент URA.RU, первым муниципалитетом, который был представлен в рамках нового проекта, стал Саткинский округ.
«Проект представляет собой цикл презентаций муниципальных образований Челябинской области. Каждая из них будет направлена на формирование особого отношения к теме малой родины и одновременно продвигать достижения всего региона», — заявил Текслер.
Губернатор добавил, что в Челябинской области 43 городских и муниципальных округа. Каждый из них имеет уникальную историю, которая становится богаче с каждым днем. При этом не все жители региона имеют возможность посетить все муниципалитеты. Этот проект создан, чтобы люди узнали новое о своем регионе и в итоге захотели посетить его муниципалитеты, ознакомиться с их достопримечательностями и жителями.
В Центре поддержки региона на улице Кирова открылись несколько площадок, с разной стороны представляющих Саткинский муниципальный округ. Здесь представлены экономика, образовательная и культурная жизнь округа, его мастера, разнообразие его природы и богатство человеческого потенциала.
Текслер отметил, что Сатка является местом притяжения для туристов, многие приезжают в регион специально, чтобы увидеть нацпарк Зюраткуль, Айские притесы, ГЭС «Пороги» и другие достопримечательности округа. Сатка является лидером проекта «Шахматный всеобуч» — игре в шахматы здесь обучают начиная с детского сада. Разнообразие округа стало причиной того, чтобы он стал первым в рамках формата «День муниципалитета». На нем побывали руководители большинства муниципальных образований региона, которым предстоит стать следующими в рамках этого проекта.
