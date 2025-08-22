Захарова обратилась к россиянам в День флага России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня Государственного флага РФ. Поздравление опубликовано в telegram-канале представителя МИД.
«Выступать под знаменем своей страны — это особая честь и ответственность. С праздником, с Днём Государственного флага России», — написала Захарова. Государственный флаг России — один из главных символов страны, олицетворяющий ее историю, единство и независимость. Каждый год 22 августа отмечается День Государственного флага, который был учрежден в 1994 году указом президента. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.