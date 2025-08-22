Захарова обратилась к россиянам в День флага России

Захарова отметила значимость праздника для страны
Захарова отметила значимость праздника для страны Фото:
День Государственного флага России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня Государственного флага РФ. Поздравление опубликовано в telegram-канале представителя МИД.

«Выступать под знаменем своей страны — это особая честь и ответственность. С праздником, с Днём Государственного флага России», — написала Захарова. Государственный флаг России — один из главных символов страны, олицетворяющий ее историю, единство и независимость. Каждый год 22 августа отмечается День Государственного флага, который был учрежден в 1994 году указом президента. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия.

