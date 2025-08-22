Политолога Маркова, а также троих других россиян признали иноагентами

Политолога Сергея Маркова признали иноагентом в России
Сергея Маркова признали иноагентом
Министерство юстиции России внесло политолога Сергея Маркова в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Марков принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что Марков выступал респондентом на информационных площадках, предоставленных иностранными СМИ и иностранными агентами, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России.

Минюст России также внес в реестр иностранных агентов пять других россиян, среди которых протоиерей Андрей Кордочкин, активистка Раджана Дугарова и музыкальный блогер и стример Дмитрий Нюберг. Также иноагентами признаны две организации — телеканал о жизни мусульман «Алиф ТВ» и сайт с «запрещенными книгами со времен Холодной войны и до наших дней» Tamizdatproject.org.

