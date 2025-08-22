Операция по эвакуации альпинистки Наговициной прервана

Группа спасателей была вынуждена прервать операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом рассказали в Федерации альпинизма России.
«Группа спасателей прервала операцию по спасению Наговициной из-за плохих погодных условий», — передает сообщение федерации ТАСС. Пострадавшая с переломом ноги продолжает находиться на высоте около 7,2 тысячи метров с 12 августа.
Уточняется, что итальянские спасатели намерены возобновить спасательную операцию при первой возможности. Отмечается, что на отметке примерно 6,9 тысячи метров находится тело итальянского альпиниста, который скончался от отека мозга после попытки оказать помощь травмированной российской альпинистке.
Добавляется, что спасатели также планируют организовать спуск тела погибшего альпиниста после завершения основной операции по эвакуации пострадавшей. Подчеркивается, что сложные погодные условия и экстремальная высота значительно осложняют проведение спасательных работ.
