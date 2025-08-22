Под Тобольском прошло грандиозное открытие рок-фестиваля. Фоторепортаж

Масштабный фестиваль продлится 22 и 23 августа
Масштабный фестиваль продлится 22 и 23 августа
новость из сюжета

В парк-отеле «Абалак» недалеко от Тобольска (Тюменская область) 22 августа прошло открытие масштабного рок-фестиваля «Абалак Рок-фест 2025». Мероприятие призвано объединить фанатов рока, мото-культуры и русских традиций.

Рок-фестиваль подобного масштаба впервые стартовал в Тобольске и продлится два дня. Перед гостями на сцене с приветственной речью выступил глава города Петр Вагин. Хедлайнерами мероприятия стали такие коллективы, как «Слот», «7Раса» и «Jane Air».

