22 августа города Ямала празднично встретили День Государственного флага
Сегодня вся страна празднует День Государственного флага. К торжественным мероприятиям присоединились и муниципалитеты ЯНАО.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТриколор объединяет города: как в России отметили День Государственного флага. Фоторепортаж
Триколор чествовали и взрослые, и дети. В ряде городов к празднику приурочили и вручение первых паспортов школьникам. Для гостей мероприятия проводились мастер-классы, концерты и различные активности. В Красноселькупском районе в честь российского флага прошел авто- и мотопробег.
