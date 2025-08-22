Города Ямала торжественно встретили День Государственного флага. Фоторепортаж

22 августа города Ямала празднично встретили День Государственного флага
22 августа города Ямала празднично встретили День Государственного флага Фото:

Сегодня вся страна празднует День Государственного флага. К торжественным мероприятиям присоединились и муниципалитеты ЯНАО.

Триколор чествовали и взрослые, и дети. В ряде городов к празднику приурочили и вручение первых паспортов школьникам. Для гостей мероприятия проводились мастер-классы, концерты и различные активности. В Красноселькупском районе в честь российского флага прошел авто- и мотопробег.

