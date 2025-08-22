Планируется возложение цветов к памятнику Харитону
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Саров Нижегородской области. Об этом сообщил корреспондент URA.RU на месте событий.
Планируется возложение президентом цветов к памятнику Харитону. Позже пройдет осмотр выставки и встреча с атомщиками. По окончании программы пройдет встреча с губернатором области Глебом Никитиным.
