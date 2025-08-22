22 августа 2025

В городе ХМАО спасатели неделю дежурят на полигоне ТБО

Спустя неделю мусор на полигоне продолжает тлеть
Спустя неделю мусор на полигоне продолжает тлеть

В Лангепасе (ХМАО) сотрудники МЧС круглосуточно дежурят на мусорном полигоне, который горел 15 августа. Как сообщили власти города в соцсети, сейчас на объекте происходит внутреннее тление.

«Ровно неделю назад, 15 августа, произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов. Благодаря слаженной работе лангепасских пожарных, открытое возгорание удалось локализовать и ликвидировать. Сегодня наблюдается лишь внутренне тление», — сообщает мэрия в telegram-канале.

Чтобы избежать повторного возгорания, территория засыпана слоем песка. На объекте работают 17 единиц техники и 15 человек личного состава. Специалисты Роспотребнадзора следят за состоянием воздуха — на данный момент его пробы соответствуют нормам.

