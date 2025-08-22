В городе ХМАО спасатели неделю дежурят на полигоне ТБО

В Лангепасе (ХМАО) сотрудники МЧС круглосуточно дежурят на мусорном полигоне, который горел 15 августа. Как сообщили власти города в соцсети, сейчас на объекте происходит внутреннее тление.
«Ровно неделю назад, 15 августа, произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов. Благодаря слаженной работе лангепасских пожарных, открытое возгорание удалось локализовать и ликвидировать. Сегодня наблюдается лишь внутренне тление», — сообщает мэрия в telegram-канале.
Чтобы избежать повторного возгорания, территория засыпана слоем песка. На объекте работают 17 единиц техники и 15 человек личного состава. Специалисты Роспотребнадзора следят за состоянием воздуха — на данный момент его пробы соответствуют нормам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!