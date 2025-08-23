Дроны ВСУ атаковали курортный регион: карта атак БПЛА

Прошедшей ночью 23 августа в ряде российских курортных городов была объявлена угроза атак беспилотников. Об этом сообщили власти Ставропольского края, а также Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Помимо этого, сообщения об ударах БПЛА поступали и из других регионов страны.
В частности, территорию Волгоградской области массово атаковали дроны ВСУ. В результате чего, по предварительной информации, пострадали трое мирных жителей, включая ребенка. А в Ростовской области фрагменты сбитого БПЛА стали причиной нескольких пожаров. Режим опасности беспилотников также вводился и в Пензенской области. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям РФ за 23 августа — в материале URA.RU.
Волгоградская область: есть пострадавшие
В результате атаки украинских беспилотников в Волгоградской области, по предварительным данным, пострадали три человека, среди которых находится несовершеннолетний. Один из дронов упал на территории города Петров Вал, вблизи жилого многоквартирного дома на улице Ленина. Об этом рассказал глава региона Андрей Бочаров в telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Также он сообщил, что вблизи хутора Крапцовский Кумылженского района произошло возгорание сухой травы из-за падения осколков сбитого БПЛА. Пожар удалось оперативно локализовать. В настоящее время населенному пункту опасность не угрожает, отметил Бочаров.
Ростовская область: пожары из-за БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили несколько украинских дронов в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе Ростовской области. Упавшие фрагменты беспилотников стали причиной возгораний сразу в нескольких местах. Однако прибывшие на место пожарные быстро потушили пламя. Пострадавших в результате этого нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
ДНР: пострадал мирный житель
В ДНР в поселке Доля поздно вечером 22 августа стало известно, что из-за удара дрона ВСУ пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медпомощь. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Режим беспилотной опасности в регионах РФ
На территории всего Ставропольского края был введен режим угрозы БПЛА. Опасность беспилотников ввели в Кабардино-Балкарской Республике, Северной Осетии, Пензенской и Воронежской областях. Ближе к утру официальные власти этих регионов дали команду «отбой». Однако оперативные штабы на местах продолжают работать в круглосуточном режиме.
