Огневые карманы для ВСУ и признание Украиной больших потерь: карта СВО на 23 августа

Украинский волонтер Мария Берлинская признала потери тысяч единиц техники и беспилотников ВСУ после ударов российских расчетов FPV-дронов «Рубикон». Она также призвала украинское руководство перенять опыт российских военных.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ создали несколько огневых карманов для украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Среднее и Шандриголово Донецкой Народной Республики (ДНР). Он отметил, что командованию ВСУ приходится перебрасывать туда резервные части армии.
Кроме того, продолжаются тяжелые бои на покровском и краснолиманском направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
На Украине признали потери от ударов «Рубикона»
Основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» уничтожили несколько тысяч единиц техники и БПЛА, а также самолеты и экипажи ВСУ. Она сообщила об этом в своем telegram-канале, отметив, что Украина понесла подобные потери всего за один год — с момента запуска «Рубикона» в августе 2024 года.
«Из-за них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаются разведывательные БПЛА, самолеты, а главное — наши экипажи. Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны. И операторов нам все больше выбивают», — написала Берлинская. Она также подчеркнула, что украинскому командованию стоит перенимать опыт ВС РФ, взяв лучшие практики работы «Рубкиона».
Огневые карманы для ВСУ в ДНР
Подразделения российской армии создали несколько огневых карманов для украинских войск в районах населенных пунктов Среднее и Шандриголово в ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко
«Шандриголово и Среднее — это звенья одной цепи развития успеха в районах населенных пунктов Редкодуб и Карповка. Естественно, наши военнослужащие сейчас ведут активные боевые действия в данных районах. Есть несколько огневых карманов, в которых сейчас уничтожается личный состав украинских боевиков», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС.
Он также отметил, что в ответ на это Киев активно перебрасывает резервы на данные участки фронта. Кроме того, командование ВСУ предпринимает попытки стабилизировать там оборону.
ВС РФ контролируют реку Днепр
Российские военные регулярно отслеживают передвижения и тактические действия украинских формирований в районе реки Днепр. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах России. Отмечается, что при обнаружении солдат ВСУ на них «обрушивается вся огневая мощь ударных FPV-дронов и артиллерии».
Подробности освобождения Панковки в ДНР
В Минобороны рассказали подробности освобождения села Панковка в ДНР. В военном ведомстве отметили, что успешное освобождение населенного пункта стало возможным во многом благодаря широкому использованию FPV-дронов и артиллерийских подразделений. Их скоординированные действия позволили уничтожить огневые позиции и украинских солдат.
Ситуация на других участках фронта
Покровское направление
В населенных пунктах Удачное, Леонтовичи и Котлино продолжаются интенсивные боевые столкновения. В то же время продолжающиеся бои фиксируются в Шахово. Сообщается о продвижении российских войск в районах Чунишино, Родинское, Промини и Новопавловки. Кроме того, украинские силы осуществляют контратаки вблизи Кучерова Яра, Золотого Колодезя и Грузского. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
Краснолиманское направление
В населенных пунктах в районе Торского и Заречного продолжаются интенсивные боевые столкновения. Российские военные подразделения продвигаются на территории Серебрянского лесничества.
Константиновское направление
По словам Лисицына, продолжаются бои в районе Александро-Шультино. Авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесла удары авиационными бомбами по украинским позициям в Константиновке.
