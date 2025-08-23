Россиянам посоветовали не болеть перед увольнением

Работникам, уходящим на больничный перед увольнением, с 1 сентября 2025 года могут начислить меньшее выходное пособие из-за изменений в правилах расчета среднего заработка. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Из расчетного периода будут исключаться все временные промежутки, в течение которых работник фактически не осуществлял трудовую деятельность. <...> Данное нововведение означает, что нахождение на больничном непосредственно перед увольнением может повлиять на размер конечных выплат, включая компенсацию за неиспользованные дни отпуска», — сказал Подольская в разговоре с РИА Новости.
Согласно новым правилам, для всех категорий работников устанавливается одинаковый расчетный период, составляющий 12 месяцев. Как подчеркнула эксперт, это исключает возможность субъективного подхода со стороны работодателей. Помимо этого, среднемесячная заработная плата не должна быть ниже федерального минимального размера оплаты труда, который на сегодняшний день составляет 22 440 рублей. В случае если сумма окажется ниже установленного порога, работодатель обязан произвести соответствующую доплату.
Ранее стало известно, что с 1 сентября вводится новый порядок расчета среднего заработка. При определении их размера теперь будут учитываться квартальные и годовые премии, которые получал сотрудник. Также будут введены гарантии в части соблюдения уровня не ниже МРОТ. Таким образом, отпускные у большинства работающих россиян увеличатся или станут справедливее.
