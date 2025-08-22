В ХМАО девушка пыталась сбежать из квартиры по простыням и выпала из окна

В Пыть-Яхе (ХМАО) утром 23 августа 16-летняя девушка выпала из окна второго этажа дома №19 во втором микрорайоне. По информации источника URA.RU в силовых структурах, девочку закрыли в квартире и она самостоятельно пыталась выбраться через окно.
«Девушка решила покинуть квартиру через окно, по простыням. В квартире ее закрыли родители», — передает собеседник агентства. Сигнал о происшествии поступил на телефон службы спасения «112» в 10:49 от очевидца, проживающего в том же доме.
Известно, что информация оперативно была передана экстренным службам. Прибывшая на место скорая помощь доставила пострадавшую в окружную больницу города.
