22 августа 2025

В ХМАО девушка пыталась сбежать из квартиры по простыням и выпала из окна

Девочка-подросток пыталась спуститься со второго этажа по простыням, потому что ее закрыли родители
Девочка-подросток пыталась спуститься со второго этажа по простыням, потому что ее закрыли родители

В Пыть-Яхе (ХМАО) утром 23 августа 16-летняя девушка выпала из окна второго этажа дома №19 во втором микрорайоне. По информации источника URA.RU в силовых структурах, девочку закрыли в квартире и она самостоятельно пыталась выбраться через окно.

«Девушка решила покинуть квартиру через окно, по простыням. В квартире ее закрыли родители», — передает собеседник агентства. Сигнал о происшествии поступил на телефон службы спасения «112» в 10:49 от очевидца, проживающего в том же доме.

Известно, что информация оперативно была передана экстренным службам. Прибывшая на место скорая помощь доставила пострадавшую в окружную больницу города.

