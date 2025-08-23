Суд арестовал счета владельца танкера «Волгонефть-239»

«Волгонефть-239» является одним из двух танкеров разливших мазут в Черном море
Арбитражный суд Краснодарского края принял решение арестовать денежные средства ЗАО «Волгатранснефть», владельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

«Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ЗАО „Волгатранснефть“», — говорится в определении. При этом исключения составляют операции по выплате заработной платы, уплате налогов, сборов, административных штрафов и других платежей, связанных с текущей хозяйственной деятельностью компании.

15 декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения начался разлив мазута. Пляжи Анапы и Темрюкского района, на которых стали замечать пятна мазута, признали непригодными для купания, а с туристов стали брать расписки о запрете купания, пишет 360.ru.

