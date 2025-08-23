Shot: пробка из российских туристов скопилась на границе с Грузией

На пограничном пункте Верхний Ларс в Грузии скопилась пятикилометровая пробка на въезд в Россию, туристы ждут въезда более 20 часов. Об этом сообщает Shot.
«Работает всего лишь два окна, из-за чего образуется многокилометровый затор», — приводит Shot слова одного из автомобилистов. Ожидание на границе достигает примерно 20 часов. Некоторые отмечают, что быстрее пересечь границу можно, если выйти из машины и пройти пешком.
Ранее аналогичные проблемы с большими очередями и длительным ожиданием на границе фиксировались на российско-эстонском направлении, где туристы из стран Прибалтики сталкивались с препятствиями со стороны эстонских властей и ждали пересечения до 10 часов. Тогда также отмечалось ограниченное количество работающих окон и введение дополнительных мер по контролю, что приводило к скоплению автомобилей и росту времени ожидания.
