В Волгоградской области после атаки БПЛА задерживаются поезда

В Волгоградской области задерживается движение 13 пассажирских поездов
Поезда в Волгоградской области двигаются с задержками от 7 минут до 2 часов 15 минут
Тринадцать пассажирских поездов задерживаются из-за атаки беспилотников в районе города Петров Вал Волгоградской области. Об этом рассказали в Приволжской железной дороге (ПривЖД).

«Сегодня на станции Петров Вал Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ПривЖД.

Сообщается, что на данный момент все они движутся по установленным маршрутам. Однако подчеркивается, что поезда едут с опозданиями, продолжительность которых варьируется от 7 минут до 2 часов 15 минут.

В ПривЖД отметили, что железнодорожники прилагают максимальные усилия для минимизации задержек в движении поездов. Пассажиров просят уточнять актуальную информацию в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.

Ранее стало известно, что в Ростовской области 38 пассажирских поездов выехали с опозданием. Причиной стало падение фрагментов украинского беспилотника в районе станции Сергеевка. Тогда сообщалось, что жд-транспорт едет с задержкой в 3 часа 40 минут.

