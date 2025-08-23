В Волгоградской области после атаки БПЛА задерживаются поезда

Тринадцать пассажирских поездов задерживаются из-за атаки беспилотников в районе города Петров Вал Волгоградской области. Об этом рассказали в Приволжской железной дороге (ПривЖД).
«Сегодня на станции Петров Вал Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ПривЖД.
Сообщается, что на данный момент все они движутся по установленным маршрутам. Однако подчеркивается, что поезда едут с опозданиями, продолжительность которых варьируется от 7 минут до 2 часов 15 минут.
В ПривЖД отметили, что железнодорожники прилагают максимальные усилия для минимизации задержек в движении поездов. Пассажиров просят уточнять актуальную информацию в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.
Ранее стало известно, что в Ростовской области 38 пассажирских поездов выехали с опозданием. Причиной стало падение фрагментов украинского беспилотника в районе станции Сергеевка. Тогда сообщалось, что жд-транспорт едет с задержкой в 3 часа 40 минут.
