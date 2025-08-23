Названы пять осенних ошибок водителей, за которые штрафуют

В России с окончанием сезона летних отпусков и началом учебного года фиксируется рост числа штрафов за нарушение правил дорожного движения. Одним из таких может стать езда по автобусной полосе. Об этом рассказали аналитики bip.ru, которые составили топ-5 ошибок водителей, за которые они чаще всего получают санкции в осенний период.
«За последние три года больше всего — на 45% — осенью среднегодовой показатель превысили штрафы за езду по автобусной полосе. С сентября дороги более загружены, больше пробок, и водители чаще нарушают ПДД, пытаясь их быстрее объехать. В том числе и по полосе для автобусов. За это им грозит взыскание в 2250 рублей», — следует из данных аналитиков из bip.ru. Их публикует портал Авто Mail.
Также отмечается, что в осенний период количество штрафов за перевозку организованных групп детей в ночное время превышает среднегодовой уровень на 39%. Это связано с тем, что в сентябре и октябре традиционно возрастает число школьных поездок, включая междугородние маршруты. С целью максимально эффективно использовать дневное время для экскурсий, организаторы зачастую выбирают ночные часы для транспортировки детей.
Кроме того, осенью водители значительно чаще пренебрегают дорожной разметкой и знаками по сравнению с другими сезонами. Количество вынесенных штрафов за подобные нарушения превышает среднегодовой уровень на 33%. Нарушают и пешеходы. В осенний период фиксируется заметный рост числа штрафов за несоблюдение правил дорожного движения. Кроме того, в период с сентября по ноябрь увеличивается число случаев проезда на запрещающий сигнал светофора — количество штрафов за такое нарушение выше среднегодового показателя на 8%.
