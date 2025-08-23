Против блогера, унижавшего женщин, возбуждено уголовное дело: кто такой Арсен Маркарян

Арсена Маркаряна задержали в Москве
Арсен Маркарян прославился своими женоненавистническими взглядами
Арсен Маркарян прославился своими женоненавистническими взглядами
Женоненавистника Арсена Маркаряна задержали

Против известного блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). В настоящий момент он задержан. Как сообщает прокуратура Москвы, «в его публичных высказываниях содержатся элементы оправдания нацизма и призывы к террористической деятельности, что требует уголовного реагирования». О том, чем известен Арсен Маркарян — в материале URA.RU.

Биография: от Самары до инфобизнеса

Арсен Маркарян родился 21 марта 1995 года в Самаре в обычной семье — отец строитель, мама учительница армянского языка. В школьные годы он был популярен, вёл активный образ жизни, занимался рукопашным боем и даже заявлял, что стал вице-чемпионом мира по муай-тай, но официального подтверждения этому нет.

Сначала Маркарян публиковал контент о веганстве и сыроедении, но затем резко сменил риторику: начал вести курсы по биохакингу и «мужскому саморазвитию». Основной доход — от платной подписки на закрытый telegram-канал. Популярность Маркарян приобрёл в 2023–2024 годах благодаря шок-контенту, видео-интервью и противоречивой риторике.

Блогерскую деятельность Маркарян начинал с биохакинга
Блогерскую деятельность Маркарян начинал с биохакинга
Фото:

Отношение к женщинам: «профессиональные предательницы»

Маркарян прославился своими резкими женоненавистническими высказываниями. Он заявляет, что женщины уступают мужчинам физически и интеллектуально, но превосходят их в психологических манипуляциях. Так, однажды он сказал: «Современная женщина — это профессиональная предательница». Блогер утверждает, что мужчины должны «ставить женщин на место» рациональными аргументами.

Арсен Маркарян критиковал СВО
Арсен Маркарян критиковал СВО
Фото:

Политические взгляды: от критики до крайних призывов

Политические взгляды Маркаряна характеризуются яркой критикой властей и СВО, публичными призывами к террористическим действиям против граждан РФ. В одном из интервью он якобы призвал к атакам с помощью беспилотников на территории России и против граждан.

Уголовные дела: призывы к терроризму и реабилитация нацизма

Где сейчас находится Маркарян не известно
Где сейчас находится Маркарян не известно
Фото:

Призывы к терроризму

В январе 2025 года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») после интервью, где Маркарян обсуждал возможность использования беспилотных летательных аппаратов на территории России.

Реабилитация нацизма

В августе 2025 года против блогера возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Как отмечают правоохранительные органы: «Высказывания Маркаряна содержат элементы оправдания нацизма и восхваления радикальных идей, что является основанием для уголовного преследования».

Задержание Маркаряна 

Вечером 23 августа Следственный комитет заявил о задержании блогера. По данным следствия, к концу февраля 2025 года Маркарян разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, содержащий сведения, которые могут быть расценены как оскорбление памяти защитников Отечества. «В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан на территории Московского региона», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса. Следствие также намерено проверить его на причастность к другим преступлениям, связанным с нарушением общественной безопасности и государственной власти с использованием интернет-сетей.

