Против блогера, унижавшего женщин, возбуждено уголовное дело: кто такой Арсен Маркарян

Против известного блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). В настоящий момент он задержан. Как сообщает прокуратура Москвы, «в его публичных высказываниях содержатся элементы оправдания нацизма и призывы к террористической деятельности, что требует уголовного реагирования». О том, чем известен Арсен Маркарян — в материале URA.RU.
Биография: от Самары до инфобизнеса
Арсен Маркарян родился 21 марта 1995 года в Самаре в обычной семье — отец строитель, мама учительница армянского языка. В школьные годы он был популярен, вёл активный образ жизни, занимался рукопашным боем и даже заявлял, что стал вице-чемпионом мира по муай-тай, но официального подтверждения этому нет.
Сначала Маркарян публиковал контент о веганстве и сыроедении, но затем резко сменил риторику: начал вести курсы по биохакингу и «мужскому саморазвитию». Основной доход — от платной подписки на закрытый telegram-канал. Популярность Маркарян приобрёл в 2023–2024 годах благодаря шок-контенту, видео-интервью и противоречивой риторике.
Отношение к женщинам: «профессиональные предательницы»
Маркарян прославился своими резкими женоненавистническими высказываниями. Он заявляет, что женщины уступают мужчинам физически и интеллектуально, но превосходят их в психологических манипуляциях. Так, однажды он сказал: «Современная женщина — это профессиональная предательница». Блогер утверждает, что мужчины должны «ставить женщин на место» рациональными аргументами.
Политические взгляды: от критики до крайних призывов
Политические взгляды Маркаряна характеризуются яркой критикой властей и СВО, публичными призывами к террористическим действиям против граждан РФ. В одном из интервью он якобы призвал к атакам с помощью беспилотников на территории России и против граждан.
Уголовные дела: призывы к терроризму и реабилитация нацизма
Призывы к терроризму
В январе 2025 года прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») после интервью, где Маркарян обсуждал возможность использования беспилотных летательных аппаратов на территории России.
Реабилитация нацизма
В августе 2025 года против блогера возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Как отмечают правоохранительные органы: «Высказывания Маркаряна содержат элементы оправдания нацизма и восхваления радикальных идей, что является основанием для уголовного преследования».
Задержание Маркаряна
Вечером 23 августа Следственный комитет заявил о задержании блогера. По данным следствия, к концу февраля 2025 года Маркарян разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, содержащий сведения, которые могут быть расценены как оскорбление памяти защитников Отечества. «В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан на территории Московского региона», — сообщили в ведомстве.
В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса. Следствие также намерено проверить его на причастность к другим преступлениям, связанным с нарушением общественной безопасности и государственной власти с использованием интернет-сетей.
