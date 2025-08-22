22 августа 2025

В ХМАО назвали самые популярные вакансии для подростков

В ХМАО подросткам чаще всего предлагают работу в торговых залах
От подростка, претендующего на позицию работника торгового зала, ожидают умения работать с товаром, обслуживать покупателей и поддерживать порядок
От подростка, претендующего на позицию работника торгового зала, ожидают умения работать с товаром, обслуживать покупателей и поддерживать порядок

Профессия работника торгового зала стала лидером по приросту числа вакансий, доступных для подростков в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы».

«В ХМАО лидером по росту числа предложений, доступных кандидатам от 16 лет, стала профессия работника торгового зала — количество таких вакансий увеличилось в 2,2 раза (+120%) по сравнению с прошлым годом», — сообщают специалисты. На втором месте по востребованности оказались курьеры с ростом спроса на 59%, а также менеджеры по работе с клиентами (+12%).

Работодатели предлагают подросткам удобные форматы занятости. Для работников торгового зала важны базовые навыки работы с товаром и обслуживания клиентов, при этом гибкий график позволяет совмещать работу с учебой. Курьеры особенно востребованы в сервисах доставки еды, а от менеджеров требуется преимущественно общение с клиентами и обработка заказов.

