В ХМАО назвали самые популярные вакансии для подростков

Профессия работника торгового зала стала лидером по приросту числа вакансий, доступных для подростков в ХМАО. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито Работы».
«В ХМАО лидером по росту числа предложений, доступных кандидатам от 16 лет, стала профессия работника торгового зала — количество таких вакансий увеличилось в 2,2 раза (+120%) по сравнению с прошлым годом», — сообщают специалисты. На втором месте по востребованности оказались курьеры с ростом спроса на 59%, а также менеджеры по работе с клиентами (+12%).
Работодатели предлагают подросткам удобные форматы занятости. Для работников торгового зала важны базовые навыки работы с товаром и обслуживания клиентов, при этом гибкий график позволяет совмещать работу с учебой. Курьеры особенно востребованы в сервисах доставки еды, а от менеджеров требуется преимущественно общение с клиентами и обработка заказов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!