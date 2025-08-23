Пермский хоккеист Матвей Мичков вошел в топ-25 молодых звезд НХЛ

Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков вошел в топ-25 молодых талантов НХЛ по версии NHL Network, заняв 23-е место в рейтинге перспективных игроков лиги. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«20-летний нападающий „Филадельфии Флайерз“ Матвей Мичков включен в авторитетный рейтинг NHL Network, оценивающий самых перспективных молодых игроков Национальной хоккейной лиги. Список из 25 имен возглавил шведский защитник „Баффало Сэйбрз“ Расмус Далин. Мичков, выступающий за „Филадельфию Флайерз“, расположился на 23-й позиции», — говорится на сайте НХЛ.
Уроженец Кунгура начал карьеру в местной секции и клубе «Молот», а в 2023 году подписал контракт с «Филадельфией Флайерз» и продолжает выступать на международной арене. Мичков вошел в историю американского клуба, набрав 63 очка (26 голов + 37 передач) в дебютном сезоне НХЛ, и стал лучшим снайпером среди новичков НХЛ. По итогам голосования на приз «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку сезона, россиянин стал четвертым.
