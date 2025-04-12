Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков в своем дебютном сезоне в НХЛ установил знаковое достижение. Российский нападающий стал восьмым в истории и первым за 31 год новичком «Филадельфии», набравшим 60 очков в сезоне. Статистика приводится на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Форвард Матвей Мичков достиг знаковой отметки в своем первом сезоне в НХЛ. В матче против „Нью-Йорк Айлендерс“ (4:3 Б) 20-летний хоккеист ассистировал Тайсону Ферстеру, что позволило ему набрать 60-е очко в текущем чемпионате (24 гола + 36 передач в 77 матчах», — сообщает Национальная хоккейная лига.
Это достижение сделало Мичкова восьмым новичком в истории «Филадельфии Флайерз», преодолевшим 60-очковый рубеж в дебютном сезоне. Примечательно, что последним до него подобного результата добивался Микаэль Ренберг в сезоне 1993/94 (82 очка в 83 играх) — таким образом, россиянин стал первым за 31 год новичком «Филадельфии» с 60 и более очками.
Несмотря на яркую игру Мичкова, «Филадельфия» завершает сезон неудачно. Команда занимает 15-е место в Восточной конференции и досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. В оставшихся трех матчах регулярного чемпионата «Флайерз» сыграют с «Оттавой», «Коламбусом» и «Баффало».
Мичков продолжается бороться за звание лучшего новичка НХЛ. Сейчас россиянин отстает от канадского нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини, занимающего второе место среди новичков, всего на два очка, так как у канадца 62 очка (24 гола и 38 ассистов). Лидером среди новичков текущего сезона НХЛ остается американский защитник Лэйн Хатсон из «Монреаль Канадиенс». У него 64 очка (6 голов и 58 передач).
Мичков летом 2024 года стал выступать за клуб из НХЛ. Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. В минувшем году Мичков вошел в десятку лучших россиян по результативным передачам в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. В «Филадельфии» он получил прозвище в честь Майка Тайсона.
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