Ленобласть атаковали беспилотники, в Пулкове массовые задержки рейсов. Онлайн-трансляция

Дрозденко предупредил об угрозе захода БПЛА и ограничении интернета в Ленобласти
В Пулкове массовые задержки самолетов на вылет и на влет
ВСУ атаковали Ленинградскую область днем 23 августа. На данный момент известно о шести сбитых БПЛА. Информацию об ударах сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет, уточнил губернатор. 

В то же время известно о массовых задержках рейсов в петербургском аэропорту Пулково: поровну на прилет и на вылет. Последние новости об отражении налетов дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.  

Пассажирам задержанных рейсов негде сесть
21:21 «В связи с ограничениями безопасности предвидятся задержки в обслуживании рейсов», — сообщили по громкоговорителю в Пулково. Информацию приводит корреспондент URA.RU.

Табло отмененных рейсов в Пулково
21:13 Также временные ограничения на прилет и вылет самолетов ввели в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

21:03 В Пулкове мало сидячих мест, пассажиры рейсов, которые были задержаны, вынуждены сидеть на полу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. 

20:59 Александр Дрозденко заявил, что количество сбитых беспилотников ВСУ увеличилось до шести. Под атаку попали Гатчина и Кириши.

20:56 В Пулкове задержали десятки рейсов как на вылет, так и на влет. Среди них есть и международные. 

20:55 Спустя час Дрозденко заявил об одном сбитом беспилотнике. Разрушений после атаки не последовало.

20:53 Днем 23 августа губернатор Александр Дрозденко предупредил об атаке БПЛА в своем telegram-канале. Одновременно такое предупреждение объявил и губернатор Липецкой области

