Десятки задержанных рейсов на фоне угрозы атак БПЛА: что происходит в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково задержали около 60 рейсов, среди них есть и международные. Власти Ленобласти сообщали о возможной атаке Украины, средства противовоздушной обороны уничтожили один дрон. В Пулково ввели ограничения, пассажиров просят внимательно следить за состоянием своих рейсов. Подробнее о задержках и отменах полетов в Санкт-Петербург и из него — в материале URA.RU.
Задержано 60 рейсов
В аэропорту Пулково, Санкт-Петербург, задержаны около 60 рейсов. Из них на вылет — 29 рейсов, на прилет — 30 рейсов. Среди задержанных рейсов есть и международные — в Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Батуми (Грузия), Санья (Китай). Об этом пишет telegram-канал Shot. Корреспондент URA.RU насчитал 32 задержанных и четыре отмененных рейса на вылет, а также семь отмененных на прилет (по состоянию на 16:15 по московскому времени).
Официальные заявления
Власти Ленобласти
В Ленинградской области объявили опасность атаки украинских БПЛА. В юго-западных районах региона была снижена скорость мобильного интернета, написал губернатор Александр Дрозденко в telegram-канале. Позже он сообщил об уничтожении беспилотника над Тосненским районом. Пострадавших и разрушений удалось избежать.
Росавиация
В аэропорту Пулково были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и полетов, написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Представители Пулково
В связи с временными ограничениями происходят корректировки расписания на ближайшие часы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале аэропорта.
Там порекомендовали следить за информацией на онлайн-табло аэропорта, воспользоваться telegram-ботом @OfficialPulkovoBot, следить за звуковыми объявлениями в терминале, а при необходимости: звонить по телефонам колл-центра +7 (812) 324-30-00 и +7 (812) 337-34-44. «Также напоминаем, что вы можете обращаться в авиакомпании и использовать личный кабинет или разделы управления бронированием на сайтах», — заключили представители аэропорта.
Какие рейсы задержаны
Из онлайн-табло следует, что на вылет задержаны следующие рейсы:
Также часть рейсов отменена:
На прилет отменены следующие рейсы:
Задержки утром 23 августа
По состоянию на утро 23 августа, в Пулково практически не было задержек с вылетом рейсов. Позже назначенного времени отправлялись лишь рейсы в Калининград, Санью и Гянджу. С задержкой прилетели самолеты из Москвы, Баку, Бухары, Антальи, Душанбе, Перми, Сургута, Тюмени и Екатеринбурга.
