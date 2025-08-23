МВД: блогер Маркарян при задержании спрятался в багажнике авто

Блогер Арсен Маркарян при попытке задержания попытался скрыться, спрятавшись в багажнике автомобиля, но его вскоре обнаружили и задержали. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
«Инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства», — говорится в сообщении telegram-канала МВД. Там добавили, что блогер был задержан полицией Москвы и Московской области. Он подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам ЦПЭ и БСТМ удалось установить автомобиль, которым управлял злоумышленник. По данным правоохранительных органов, инспекторы ДПС остановили транспортное средство на Можайском шоссе города Кубинки.
