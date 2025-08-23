Абалак Рок Фест планируют сделать ежегодным
новость из сюжетаВ Тюменской области впервые проходит Абалак Рок Фест
Двухдневный рок-мото-фестиваль «Абалак Рок Фест» завершился под Тобольском (Тюменская область). Хэдлайнером второго дня стала культовая рок-группа Джейн Эйр, а также коллективы Троль Гнет Ель, 7Раса, Бригадный подряд и другие популярные артисты. На церемонии закрытия зрителям показали масштабное огненное шоу «Симфония огня». Как закрывали «Абалак Рок Фест» — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!