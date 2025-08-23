23 августа 2025
22 августа 2025

Первый «Абалак Рок Фест» завершился под Тобольском. Фоторепортаж

Под Тобольском прошло закрытие «Абалак Рок Феста»
Абалак Рок Фест планируют сделать ежегодным
Абалак Рок Фест планируют сделать ежегодным Фото:
В Тюменской области впервые проходит Абалак Рок Фест

Двухдневный рок-мото-фестиваль «Абалак Рок Фест» завершился под Тобольском (Тюменская область). Хэдлайнером второго дня стала культовая рок-группа Джейн Эйр, а также коллективы Троль Гнет Ель, 7Раса, Бригадный подряд и другие популярные артисты. На церемонии закрытия зрителям показали масштабное огненное шоу «Симфония огня». Как закрывали «Абалак Рок Фест» — в фоторепортаже URA.RU.

