В Париже почтили память Дугиной в годовщину ее гибели от рук ВСУ

В Париже 23 августа прошли памятные мероприятия, посвященные третьей годовщине гибели российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, убитой 20 августа 2022 года. Об этом сообщили журналисты с места событий.
Панихида состоялась в кафедральном соборе Святой Троицы на набережной Бранли, где собрались около 50 человек, отмечает РИА Новости. После завершения богослужения участники прошли на площадь Вобан, где прошла манифестация в память о погибшей. По словам французского активиста Матье Романо, близкого друга Дугиной, "память о Дарье объединяет людей, которые разделяют ее убеждения и жизненный путь", — цитирует его агентство.
Организатором памятных мероприятий выступила ассоциация "СОС Донбасс", объединяющая сторонников защиты прав жителей Донбасса. В ходе встречи участники также вспомнили основные этапы общественной и творческой деятельности Дугиной. Они отметили, что ее труды продолжают оказывать влияние на единомышленников не только в России, но и за рубежом.
Дарья Дугина погибла в Подмосковье в результате подрыва автомобиля. Следствие квалифицировало произошедшее как теракт, ответственность за организацию которого российские власти возложили на украинские спецслужбы. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что судьба Дугиной стала символом преданности Родине и верности идеалам для миллионов людей.
Память о журналистке сохраняется в различных формах: издаются ее книги, учреждены премии и общественные награды, а в российских городах названы улицы и установлены мемориальные знаки в ее честь. В парке "Захарово" Одинцовского городского округа установлен памятник работы скульптора Дмитрия Александрова.
