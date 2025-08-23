10 лучших кадров с «Абалак Рок Феста»

Под Тобольском завершился первый «Абалак Рок Фест»
новость из сюжетаВ Тюменской области впервые проходит Абалак Рок Фест
Под Тобольском (Тюменская область) прошел «Абалак Рок Фест», объединивший любителей рока и мотокультуры. Фестиваль длился два дня, гости съехались в Абалак из разных уголков региона, УрФО и России. Выступления культовых рок-групп дополнили рок-мото-симфония и фееричное огненное шоу.
Открывая фестиваль глава Тобольска Петр Вагин заявил, что событие будет ежегодным. Первые билеты на «Абалак Рок Фест–2026» уже проданы. Десять лучших моментов дебютного фестиваля 2025 года — в объективе корреспондента URA.RU.
