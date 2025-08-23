23 августа 2025
22 августа 2025

10 лучших кадров с «Абалак Рок Феста»

Двухдневный «Абалак Рок Фест» подошел к концу
Под Тобольском завершился первый «Абалак Рок Фест»
Под Тобольском завершился первый «Абалак Рок Фест»
новость из сюжета
В Тюменской области впервые проходит Абалак Рок Фест

Под Тобольском (Тюменская область) прошел «Абалак Рок Фест», объединивший любителей рока и мотокультуры. Фестиваль длился два дня, гости съехались в Абалак из разных уголков региона, УрФО и России. Выступления культовых рок-групп дополнили рок-мото-симфония и фееричное огненное шоу.

Открывая фестиваль глава Тобольска Петр Вагин заявил, что событие будет ежегодным. Первые билеты на «Абалак Рок Фест–2026» уже проданы. Десять лучших моментов дебютного фестиваля 2025 года — в объективе корреспондента URA.RU.

