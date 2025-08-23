СК ужесточил статью после гибели избитого в Подмосковье футболиста Ерошевича

Группа мужчин напала на игрока в футбол
Следователи переквалифицировали уголовное дело о гибели футболиста Арсения Ерошевича после драки в подмосковном Щелково на статью о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

«По данному факту в следственном отделе по Щелково ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в официальном сообщении ведомства. Слова приводит РИА Новости.

По данным следствия, трое подозреваемых напали на Ерошевича после конфликта. Как установлено, инцидент произошел возле одного из домов в Щелково. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что группа мужчин напала на игрока любительского футбольного клуба «Русская община Щелково». После удара в челюсть Ерошевич упал и ударился головой об асфальт, потеряв сознание, однако противники продолжили наносить удары, пока их не остановили очевидцы. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже умер.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и роль каждого из участников конфликта. Трое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

