Люди сидят на полу в ожидании рейсов: кадры из петербургского Пулкова, где задерживают десятки самолетов

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) вечером 23 августа толпятся пассажиры, чьи рейсы были задержаны или отменены из-за введения временных ограничений на работу воздушной гавани. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Агенты по гостеприимству раздают складные стулья и мягкие коврики для временного размещения людей в зале ожидания. Одна из женщин спросила у сотрудников, как пройти в комнату матери и ребенка, однако ей сказали, что такой в аэропорту нет. В терминале не хватает сидячих мест, поэтому многие пассажиры вынуждены располагаться на полу. По информации, оглашенной через громкоговоритель в зале ожидания, задержки рейсов связаны с обеспечением безопасности.
Пассажирам, ожидающим рейс в Саратов и Калининград, начали предлагать воду. Тем, кто находится в аэропорту дольше четырех часов, начали предлагать еду.
Задержки затронули десятки рейсов как на вылет, так и на прилет, включая международные направления. Ранее в этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем telegram-канале об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.
Росавиация сообщала об ограничениях в аэропорту. На данный момент известно о шести сбитых БПЛА. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происходящего.
