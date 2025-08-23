Люди сидят на полу в ожидании рейсов: кадры из петербургского Пулкова, где задерживают десятки самолетов

Появились видео из Пулкова, откуда люди не могут улететь из-за ограничений
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пулкове задерживают рейсы, пассажирам раздают коврики
В Пулкове задерживают рейсы, пассажирам раздают коврики Фото:

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) вечером 23 августа толпятся пассажиры, чьи рейсы были задержаны или отменены из-за введения временных ограничений на работу воздушной гавани. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Агенты по гостеприимству раздают складные стулья и мягкие коврики для временного размещения людей в зале ожидания. Одна из женщин спросила у сотрудников, как пройти в комнату матери и ребенка, однако ей сказали, что такой в аэропорту нет. В терминале не хватает сидячих мест, поэтому многие пассажиры вынуждены располагаться на полу. По информации, оглашенной через громкоговоритель в зале ожидания, задержки рейсов связаны с обеспечением безопасности. 

Пассажирам, ожидающим рейс в Саратов и Калининград, начали предлагать воду. Тем, кто находится в аэропорту дольше четырех часов, начали предлагать еду.

Задержки затронули десятки рейсов как на вылет, так и на прилет, включая международные направления. Ранее в этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем telegram-канале об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Росавиация сообщала об ограничениях в аэропорту. На данный момент известно о шести сбитых БПЛА. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происходящего.  

В Пулкове люди вынуждены сидеть на полу из-за нехватки сидячих мест
В Пулкове люди вынуждены сидеть на полу из-за нехватки сидячих мест
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) вечером 23 августа толпятся пассажиры, чьи рейсы были задержаны или отменены из-за введения временных ограничений на работу воздушной гавани. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Агенты по гостеприимству раздают складные стулья и мягкие коврики для временного размещения людей в зале ожидания. Одна из женщин спросила у сотрудников, как пройти в комнату матери и ребенка, однако ей сказали, что такой в аэропорту нет. В терминале не хватает сидячих мест, поэтому многие пассажиры вынуждены располагаться на полу. По информации, оглашенной через громкоговоритель в зале ожидания, задержки рейсов связаны с обеспечением безопасности.  Пассажирам, ожидающим рейс в Саратов и Калининград, начали предлагать воду. Тем, кто находится в аэропорту дольше четырех часов, начали предлагать еду. Задержки затронули десятки рейсов как на вылет, так и на прилет, включая международные направления. Ранее в этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем telegram-канале об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропорту. На данный момент известно о шести сбитых БПЛА. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происходящего.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...