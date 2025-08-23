Фестиваль заканчивается с фаер-шоу под культовые треки
Зрелищным фаер-шоу завершается «Абалак Рок Фест» в Тобольске (Тюменская область). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«В конце церемонии закрытия фестиваля показали огненное шоу», — рассказывает корреспондент. Люди в пламенных костюмах вместе с сатиром на горящем велосипеде выполняли невероятные трюки на открытом воздухе. Действие происходило под культовые мотивы таких треков как «Misirlou» от Dick Dale & His Del-Tones.
