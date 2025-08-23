23 августа 2025
22 августа 2025

Сатир на велосипеде: тобольские жители увидели фаер-шоу на «Абалак Рок Фесте». Видео

Рокеры увидели огненное шоу на «Абалак Рок Фесте» в Тюменской области
Фестиваль заканчивается с фаер-шоу под культовые треки
Фестиваль заканчивается с фаер-шоу под культовые треки Фото:

Зрелищным фаер-шоу завершается «Абалак Рок Фест» в Тобольске (Тюменская область). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В конце церемонии закрытия фестиваля показали огненное шоу», — рассказывает корреспондент. Люди в пламенных костюмах вместе с сатиром на горящем велосипеде выполняли невероятные трюки на открытом воздухе. Действие происходило под культовые мотивы таких треков как «Misirlou» от Dick Dale & His Del-Tones.

