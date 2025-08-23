В Армению возвращают сотни фур с сельхозпродукцией для России

Сотни грузовиков с сельскохозяйственной продукцией, следовавших в Россию через территорию Грузии, вынужденно возвращаются в Армению. Об этом 23 августа сообщил оппозиционный депутат парламента республики Гарник Даниелян.
«По нашим сведениям, из КПП „Верхний Ларс“ (на грузино-российской границе — ред.) возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией — сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией», — написал Даниелян в соцсети Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
По его словам, из-за этого армянские аграрии несут значительные убытки. Депутат также отметил, что тщательным проверкам подвергаются и фуры с другими товарами, в частности, стройматериалами. Это затрудняет их въезд в Россию и является беспрецедентным случаем для данной сферы. По информации Даниеляна, водители грузовиков ожидают разрешения ситуации на границе, однако официальные лица пока не объяснили причины возврата машин и не уточнили, связано ли это с нарушением каких-либо таможенных, и какая именно сторона блокирует проезд.
Ранее URA.RU писало, что 23 августа на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на грузино-российской границе образовалась очередь длиной около пяти километров. Туристам, желающим попасть в Россию, приходится ожидать прохождения границы свыше 20 часов.
