23 августа 2025

Около 30 военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей, прозвучали выстрелы

Yonhap: около 30 военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей
© Служба новостей «URA.RU»
Военные КНДР могли пересечь межкорейскую границу
Военные КНДР могли пересечь межкорейскую границу Фото:

Согласно информации агентства Yonhap, приблизительно 30 военнослужащих Северной Кореи пересекли границу с Южной Кореей. В ответ на данный инцидент южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы.

«Около 30 северокорейских солдат недавно пересекли межкорейскую границу. Это вызвало предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи», — пишет агентство у себя в Х.

© Служба новостей «URA.RU»
