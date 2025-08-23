Около 30 военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей, прозвучали выстрелы

Военные КНДР могли пересечь межкорейскую границу
Согласно информации агентства Yonhap, приблизительно 30 военнослужащих Северной Кореи пересекли границу с Южной Кореей. В ответ на данный инцидент южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы.
«Около 30 северокорейских солдат недавно пересекли межкорейскую границу. Это вызвало предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи», — пишет агентство у себя в Х.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!